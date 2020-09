Wie voor de lockdown op de knie is gegaan, moest even wachten om een feestje te bouwen. Corona gooit roet over trouwplannen en dat zorgt voor heel wat stress. Het uitstellen beu? Trouwbeurs I do I do brengt tortelduifjes en professionals bij elkaar om de grote dag waar te maken.

Door corona kwam er plots een groot vraagteken te staan boven de geplande trouwfeesten. Maandenlange organisatie viel in het water met teleurstelling en stress tot gevolg bij veel koppels. Maar van uitstel komt geen afstel. Tortelduifjes willen de dag plukken en elkaar het ja-woord geven, desnoods zonder dansfeest. Maar trouwplannen aanpassen aan de veranderende omstandigheden is niet gemakkelijk. Trouwers die niet goed weten waar te beginnen, kunnen op zondag 8 november inspiratie opdoen op trouwbeurs I do I do in Antwerpen. Professionals uit de Belgische trouwsector zoeken samen met de gelukkigen naar creatieve oplossingen om de grote dag alsnog werkelijkheid te maken.

Ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen opleggen aan het feestgebeuren, traden heel wat paartjes de afgelopen maanden toch in huwelijksbootje. Velen vonden het zelfs een positieve ervaring om in kleinere kring te trouwen. Ook weddingplanner Isabelle Verswyvel vertelt in een persbericht dat trouwen in tijden van corona beter uitpakt dan verwacht. 'Het is veel plannen en herplannen zodat koppels zich over de veiligheid al geen zorgen moeten maken. Maar uiteindelijk heeft corona geen vat op de liefde. Elkaar het ja-woord geven is altijd speciaal. Maar voor een echt dansfeest, is het hopen op volgend jaar. '

Trouwbeurs I do I do op zondag 8 november in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Voor de veiligheid worden max. 200 bezoekers binnengelaten in tijdblokken tussen 10u en 13u en tussen 13u30 en 16u30. Tickets op voorhand online reserveren of aan de kassa te verkrijgen. Meer info op www.idoido.be.

Door corona kwam er plots een groot vraagteken te staan boven de geplande trouwfeesten. Maandenlange organisatie viel in het water met teleurstelling en stress tot gevolg bij veel koppels. Maar van uitstel komt geen afstel. Tortelduifjes willen de dag plukken en elkaar het ja-woord geven, desnoods zonder dansfeest. Maar trouwplannen aanpassen aan de veranderende omstandigheden is niet gemakkelijk. Trouwers die niet goed weten waar te beginnen, kunnen op zondag 8 november inspiratie opdoen op trouwbeurs I do I do in Antwerpen. Professionals uit de Belgische trouwsector zoeken samen met de gelukkigen naar creatieve oplossingen om de grote dag alsnog werkelijkheid te maken. Ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen opleggen aan het feestgebeuren, traden heel wat paartjes de afgelopen maanden toch in huwelijksbootje. Velen vonden het zelfs een positieve ervaring om in kleinere kring te trouwen. Ook weddingplanner Isabelle Verswyvel vertelt in een persbericht dat trouwen in tijden van corona beter uitpakt dan verwacht. 'Het is veel plannen en herplannen zodat koppels zich over de veiligheid al geen zorgen moeten maken. Maar uiteindelijk heeft corona geen vat op de liefde. Elkaar het ja-woord geven is altijd speciaal. Maar voor een echt dansfeest, is het hopen op volgend jaar. '