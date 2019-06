Jean-Paul Mulders gaat in zijn column op zoek naar de belichaming van troost.

Een mens heeft troost nodig in deze verraderlijke wereld, meer nog misschien dan pistolets met kaas of salami. In tegenstelling tot salami, komt troost niet van vermalen dieren. Troost komt van de inkt die ik van een vriendin cadeau heb gekregen en waarin stukjes goud zweven. Van ajuinen tot het zeemvel op een boodschappenlijstje: de grootste onzin fonkelt als ze daarmee wordt geschreven. Caroube de Chypre, staat op de inktpot te lezen. Het biedt troost die naam in het donker een keer of zes, zeven na elkaar uit te spreken.

...