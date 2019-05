Trixie Whitley (31) woonde als tiener bij haar moeder in Gent en keerde op haar zeventiende terug naar New York. Ze bracht dit voorjoor haar derde album Lacuna uit.

Ik besef meer dan ooit dat ik een performer ben. Ik wist als zestienjarige dat ik voor de muziek wilde gaan en ben dan ook met school gestopt, maar een belangrijke drijfveer was toch ook verbintenissen maken met anderen. In het dagelijkse leven klungel ik daar soms mee, op het podium heb ik er een expressiekanaal voor. Vroeger voelde ik me daar soms wat ongemakkelijk bij, nu verontschuldig ik me er niet meer voor. Ik aanvaard wie ik ben en durf stilaan te zeggen dat ik iets te bieden heb.

...