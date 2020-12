De Coca-Cola Company, PepsiCo en Nestlé zijn voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot grootste plasticvervuilers door de ngo Break Free From Plastic.

Elk jaar analyseren duizenden vrijwilligers de merken achter het zwerfvuil dat overal ter wereld wordt opgeruimd. Ook dit jaar was dat het geval: bijna vijftienduizend vrijwilligers in 55 landen onderzochten maar liefst 346.494 stukken plastic op zoek naar de fabrikant.

Dat leverde zo'n vijfduizend merken op met een top-3 die onveranderd is tegenover vorig jaar. Coca-Cola Company staat met stip op nummer één, goed voor 13.834 van de gevonden stukken plastic in 51 van de landen. PepsiCo en Nestlé vervolledigen de top drie, gevolgd door bedrijven als Unilever; Mondelez International, Mars, Procter & Gamble, Philip Morris International, Colgate-Palmolive en Perfetti Van Melle.

Valse oplossingen

'Het is niet verrassend dat we voor het derde jaar op rij dezelfde merken op het podium zien', zegt Abigail Aguilar, van Greenpeace Zuidoost-Azië. 'Deze bedrijven beweren dat ze de plasticcrisis aanpakken maar ze blijven investeren in valse oplossingen terwijl ze samenwerken met oliebedrijven om steeds meer plastic te produceren.'

Om de vervuilingscrisis echt aan te pakken, moeten de multinationals hun verslaving aan wegwerpplastic en fossiele brandstoffen stoppen, zegt Aguilar.

Volgens het rapport moeten bedrijven de volledige verantwoordelijkheid dragen voor alle kosten die verbonden zijn aan hun wegwerpplastic, ook voor bijvoorbeeld opruimacties, verwerking en schade aan het milieu. Als er niet wordt ingegrepen, kan de productie van plastic verdubbelen tegen 2030 en zelfs verdrievoudigen tegen 2050.

