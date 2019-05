Tom Lanoye: 'Ga voor de dingen die moeilijk en niet evident zijn!'

Tom Lanoye (60) schrijft romans, poëzie, toneelstukken, essays en columns. Hij is tot 1 juni op tournee met het literaire programma Jubilee Lanoye en presenteert op 20 mei in De Studio in Antwerpen Lees Labo Lanoye, met theatertekst van Annelies Verbeke.

© Foto Filip Naudts