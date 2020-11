Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: afkicken van afleiding op sociale media.

Sociale media zijn niet alleen bijzonder handig om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in andermans kot, ze zijn ook bijzonder afleidend én nefast voor de sfeer in je eigen hoofd.

Wie een hele dag alleen achter zijn computer zit, heeft veel sneller de neiging om bij wijze van pauze naar z'n smartphone te grijpen. Een snelle scan van je WhatsApp-berichten mondt al snel uit in een scrollsessie van een half uur waarin zowat iedereen die je tegenkomt in de virtuele wereld er beter of blijer bijloopt.

De kans dat je na zo'n korte smartphonepauze echt ontspannen bent is, met andere woorden, nihil. Beperk je smartphonemomenten en opteer voor pauzes die echt ontspannen. Door te bewegen of een koffie te drinken terwijl je uit het raam staart, bijvoorbeeld.

In dit artikel lees je meer over afkicken van je smartphone en waarom dat een goed idee kan zijn.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

Sociale media zijn niet alleen bijzonder handig om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in andermans kot, ze zijn ook bijzonder afleidend én nefast voor de sfeer in je eigen hoofd. Wie een hele dag alleen achter zijn computer zit, heeft veel sneller de neiging om bij wijze van pauze naar z'n smartphone te grijpen. Een snelle scan van je WhatsApp-berichten mondt al snel uit in een scrollsessie van een half uur waarin zowat iedereen die je tegenkomt in de virtuele wereld er beter of blijer bijloopt. De kans dat je na zo'n korte smartphonepauze echt ontspannen bent is, met andere woorden, nihil. Beperk je smartphonemomenten en opteer voor pauzes die echt ontspannen. Door te bewegen of een koffie te drinken terwijl je uit het raam staart, bijvoorbeeld. In dit artikel lees je meer over afkicken van je smartphone en waarom dat een goed idee kan zijn.