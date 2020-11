Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: wachten op Sinterklaas voor volwassenen.

Je mag geen wild feestje organiseren en je kan niet zomaar lekker gaan eten op restaurant, dat is waar. Maar tegelijk is er wel nog heel veel dat wél nog kan. Zorg ervoor dat je een aantal leuke dingen in je agenda hebt staan, zodat je daarnaar kan uitkijken. Jij weet natuurlijk het beste wat werkt voor jou, maar voorbeelden kunnen zijn: een wandeling met een vriend, het afhaalpakket van een erg goed restaurant, een weekendje Ardennen... Wat werkt voor kinderen die wachten op Sinterklaas, werkt ook voor volwassenen.

Maak dat uitkijken overigens gerust visueel: een grote kalender in de keuken, met daarop vakjes die je kan wegkruisen, zorgt ervoor dat je elke dag opnieuw ziet dat je dichterbij dat leuke moment komt. Daarbij geeft zo'n kalender je elke dag opnieuw een erg betrouwbare boodschap: elke dag gaat voorbij, er komt altijd een nieuwe.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

