Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: weet bij wie je steun kan vinden.

In momenten waarop alles even lijkt tegen te zitten, kunnen andere mensen je het beste helpen. Alleen: daarvoor heb je betekenisvolle relaties met andere mensen nodig, en die komen niet vanzelf. Om iemand te kunnen hebben waaraan je alles kan vertellen, moet je moeite doen. Enkele tips om meer verbinding te krijgen met de mensen rondom je.

Herken om te beginnen de vriendschappen en het vertrouwen dat er nu al is. Misschien is er wel al iemand in jouw omgeving die jou echt waardeert, maar die jij niet als dusdanig opmerkt. Liefde kan allerlei vormen aannemen, ook vormen die je misschien niet verwachtte. Iemand die jou geregeld vraagt hoe het gaat, jou uitdaagt, voor je zorgt: zie en waardeer wat je al hebt. Blaas oude relaties nieuw leven in. Dat kan je doen met een simpel berichtje, maar ook door samen eens te gaan wandelen of te telefoneren. Nieuwe contacten leggen kan uiteraard ook, zelfs in deze tijden. Stel je open voor de ander en doe eens een praatje op straat, of schiet iemand die drie winkeltassen en een krijsende peuter draagt te hulp. Of stel jezelf kandidaat als vrijwilliger. Wanneer de eerste contacten zijn gelegd, is het aan jou om ze te verdiepen. Wees oprecht nieuwsgierig over de andere. Stel vragen over zijn of haar interesses, dromen en angsten. Stel jezelf daarbij ook kwetsbaar op. Durf vertellen hoe het echt met je gaat.

Op die manier zal je je meer verbonden voelen met andere mensen en minder eenzaam. Onthoud dat het niet de hoeveelheid van betekenisvolle contacten is die tellen, maar wel de kwaliteit ervan.

Deze tip komt uit de Gezondheidsdriehoek, die nog heel wat andere tips geeft om aan je mentale weerstand te bouwen.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

In momenten waarop alles even lijkt tegen te zitten, kunnen andere mensen je het beste helpen. Alleen: daarvoor heb je betekenisvolle relaties met andere mensen nodig, en die komen niet vanzelf. Om iemand te kunnen hebben waaraan je alles kan vertellen, moet je moeite doen. Enkele tips om meer verbinding te krijgen met de mensen rondom je.Op die manier zal je je meer verbonden voelen met andere mensen en minder eenzaam. Onthoud dat het niet de hoeveelheid van betekenisvolle contacten is die tellen, maar wel de kwaliteit ervan. Deze tip komt uit de Gezondheidsdriehoek, die nog heel wat andere tips geeft om aan je mentale weerstand te bouwen.