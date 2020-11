Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: het grote zien in iets kleins.

De dingen die het leven leuk maken, zitten vaak verschuild in kleinigheden die je, in de waan van de dag, soms over het hoofd ziet. Iemand op straat een verdwaald snoeppapiertje zien oprapen, de manier waarop de herfstzon door de laatste bladeren valt, een lief woord van een bekende of dat ene uitzonderlijk lekker mandarijntje: het zijn maar enkele voorbeelden van zaken die je dag meteen beter kunnen maken. Die momenten erkennen en er dankbaar voor zijn, kan je helpen om je focus te verleggen wanneer je even vooral de donkere kanten van het leven ziet.

Daarom: overloop je dag voor het slapen gaan en herbeleef minstens één dergelijk moment. Waarom vond je het zo leuk? Wat kan je doen om zoiets vaker te beleven? Trek dit na verloop van tijd op naar twee en daarna drie mooie momenten per dag. Als je dit geregeld doet, zal je merken dat je ook overdag meer aandacht begint te hebben voor die lieflijke onbenulligheden die zelfs een lockdown de moeite waard maken.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

