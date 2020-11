Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: maak je agenda leeg en focus op rusten.

We beleven de coronacrisis allemaal op onze eigen manier. En hoewel er voor sommigen tonnen vrije tijd is bijgekomen, hebben anderen het net super druk. Dat kan best frustrerend zijn. Je hoort mensen de hele tijd zeuren over verveling, terwijl jij harder werkt dan ooit, non stop kinderen moet entertainen en helpen met huiswerk, je zorgen maakt over je inkomen, iedere dag vers kookt, met vrienden en familie gaat wandelen alsof je leven ervan af hangt, virtuele quizzen maakt voor je collega's of continu checkt of iedereen in je omgeving het nog ziet zitten. Op deze manier heb je geen moment rust voor jezelf.

'Echte luxe is tijd, maar die moet je jezelf ook willen gunnen,' vertelt opruim- en minimaliseercoach Annelies Mentink. Een van de redenen waarom ze zelf crashte, is dat ze vroeger amper stilstond bij wat ze zelf belangrijk vond en nodig had. 'Gaat alles goed met mijn omgeving, dan gaat het ook goed met mij, dacht ik. Tijdig bijtanken en tot rust komen kwam niet eens in me op, ik zei ja op alles. Wanneer mensen me zeggen dat ze geen tijd voor zichzelf hebben, herken ik het probleem maar al te goed. Niet bewust bezig zijn met je tijdsindeling, niet je eigen prioriteiten stellen: dan heb je het inderdaad altijd te druk.'

Het zijn natuurlijk mooie kwaliteiten: hard werken en zorgzaam zijn. Toch is het belangrijk om op tijd en stond rust in te plannen door je agenda echt leeg te maken en enkel te focussen op jezelf. Vind je dit moeilijk? Vraag dan hulp aan je partner, knuffelcontact of kinderen. Laat hen even alle taken overnemen en kies een activiteit waar jij zen van wordt. Van lezen tot wandelen, van in bad dobberen tot taartjes proeven. Laat je WhatsApp-berichten op ongelezen staan, durf je mailbox niet te openen en vertik het om de was in te steken. En neen, daar hoef je je niet schuldig om te voelen.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

