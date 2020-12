Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: oefeningen van tien minuten om veerkrachtiger te worden.

Op de website veerkrachtvooralles.nl vind je handige en gemakkelijke oefeningen die je veerkracht versterken. Ze duren slechts tien minuten en je kunt ze toepassen in periodes wanneer je meer rust, (zelf)vertrouwen en positiviteit kunt gebruiken. Als je werkt aan je veerkracht kan je beter omgaan met onverwachte of moeilijke gebeurtenissen.

Herhaling is belangrijk. Hoe vaker je werkt aan je veerkracht, hoe meer je je veerkracht versterkt.

Deze oefeningen helpen je om dagelijks bezig zijn met positiviteit, flexibiliteit, hoop en energie.

Kies er de oefeningen uit die je aanspreken en doe ze wanneer jij het zelf wil. Zie ze niet als opgave, maar als iets wat je deugd kan doen. Veel plezier en succes!

Een link naar deze oefeningen en nog veel meer tips om je mentale weerbaarheid te vergroten vind je op checkjezelf.be.

