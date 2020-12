Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: weet wat je wil door wat je al hebt gedaan.

Een of meerdere antwoorden vinden op de vraag waar je trots op bent, kan je helpen om te ontdekken wat je belangrijk vindt in je leven en waar jij voor staat. Dat is erg handig om te weten wanneer je even in de put zit, of je even niet meer weet welke weg je op moet met je leven.

Heb je het moeilijk om iets te vinden? Besef dan dat dat zeker niet ligt aan het feit dat jij geen sterktes zou hebben of nog niets interessant verwezenlijkt hebt. Nee, meer waarschijnlijk is dat jij het op dit moment simpelweg niet ziet. Probeer eens een stapje achteruit te zetten en op een positieve manier naar jezelf en je leven te kijken. Iets om trots op te zijn hoeft niet altijd een indrukwekkend prestatie te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook de manier zijn waarop jij met een bepaalde situatie bent omgegaan.

Heb je het nog steeds moeilijk met het formuleren van een antwoord? Begin dan klein, met een aantal concretere vragen aan jezelf die het geloof in jezelf kunnen aanwakkeren. Enkele voorbeelden:

Wat is er vandaag gebeurd dat je blij maakte?

Welke complimenten hoor je wel eens?

Bij welke taken vergeet je dat je aan het werken of studeren bent?

Voor wat soort dingen komen mensen bij jou aankloppen voor hulp?

Wat zou het eerste zijn dat je deed als je meer zelfvertrouwen had?

Jezelf dergelijke vragen stellen en wat vaker stilstaan bij je eigen (micro-)successen zullen je vroeg of laat een antwoord geven op de vraag waar je trots op bent. Laat die bescheidenheid gerust maar eens achterwege.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

Een of meerdere antwoorden vinden op de vraag waar je trots op bent, kan je helpen om te ontdekken wat je belangrijk vindt in je leven en waar jij voor staat. Dat is erg handig om te weten wanneer je even in de put zit, of je even niet meer weet welke weg je op moet met je leven. Heb je het moeilijk om iets te vinden? Besef dan dat dat zeker niet ligt aan het feit dat jij geen sterktes zou hebben of nog niets interessant verwezenlijkt hebt. Nee, meer waarschijnlijk is dat jij het op dit moment simpelweg niet ziet. Probeer eens een stapje achteruit te zetten en op een positieve manier naar jezelf en je leven te kijken. Iets om trots op te zijn hoeft niet altijd een indrukwekkend prestatie te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook de manier zijn waarop jij met een bepaalde situatie bent omgegaan. Heb je het nog steeds moeilijk met het formuleren van een antwoord? Begin dan klein, met een aantal concretere vragen aan jezelf die het geloof in jezelf kunnen aanwakkeren. Enkele voorbeelden:Jezelf dergelijke vragen stellen en wat vaker stilstaan bij je eigen (micro-)successen zullen je vroeg of laat een antwoord geven op de vraag waar je trots op bent. Laat die bescheidenheid gerust maar eens achterwege.