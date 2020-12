Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: creër een dagelijks geluksmoment.

Toegegeven: op regenachtige en donkere momenten is het verdomd verleidelijk om met je smartphone onder een dekentje te wachten hoe de ene dag geur- en kleurloos weer overgaat in de volgende terwijl nieuws- en statusupdates komen en gaan. Uiteraard is daar niets mis mee, maar de kans dat je een dag - of zelfs enkele minuten - later opgewekt en vrolijk uit bed springt, is klein.

Maak daarom een lijstje met dingen die je wel energie geven en die je ook effectief kan uitvoeren. Begin met de kleinigheden: een stuk appelcake van de bakker, een babbeltje met de buurman of een wandeling met je hond, kroost of koptelefoon.

Vul dan aan met de iets ambitieuzere missies. Denk aan een weekendje Ardennen, een ballonvaart boven je geboortedorp of een ritje op de motor van je nonkel. Zet die dingen vervolgens in je agenda. Zorg dat je elke dag een klein lichtpuntje hebt. Verplicht jezelf om ongestoord van dat moment te genieten. Zo word je een klein beetje je eigen geluksbrenger.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

