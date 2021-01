Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: het geluk vinden dat in kleine dingen schuilt.

Je dankbaar voelen voor wat je hebt, doet je beter voelen over jezelf. Het betekent immers dat je ziet wat voor mooie dingen je hebt in je leven en doet je je aandacht op een positieve manier richten op andere dingen dan jezelf. Dat maakt blij.

Het hoeven geen immens grote zaken te zijn waar je je dankbaar over kan voelen. Soms volstaat dat onverwachte telefoontje van een vriend of mooie woorden van een radiopresentator al.

Wanneer je je dankbaar voelt en dat uit binnen een relatie, wordt die relatie er alleen maar sterker van. Bedank dus zeker die vriendin die langskomt met die versgemaakte ovenschotel of je wandelcompagnon om naar je verhaal te luisteren. Zo'n bedanking maakt immers duidelijk wat jij belangrijk vindt en dat de inspanning van de ander (hoe klein ook) op prijs gesteld wordt.

Meer dankbaarheid vinden?

Doe zelf eens vriendelijke dingen voor anderen, zonder dat daar een concrete aanleiding voor is. Wie zichzelf zo opstelt, zal ongetwijfeld wat dankbaarheid oogsten en zich beter gaan voelen.

Schrijf een brief naar iemand uit je omgeving om te vertellen dat je dankbaar bent en waarom.

Bedenk elke avond voor je gaat slapen drie zaken waar je dankbaar over bent. Onthoud dat het ook kleinigheden kunnen zijn, zoals versgewassen lakens of dat kraakverse gevoel van net gepoetste tanden. Die kan je opschrijven, zodat je er tijdens sombere periodes naar kan teruggrijpen.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

Deze tip lazen we bij de Geluksdriehoek. Daar vind je ongetwijfeld nog meer nuttige tips en concrete vragen.

.

