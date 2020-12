Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: ontspan door te luisteren naar het gefluister, getokkel of geritsel in de immens populaire ASMR-video's.

ASMR, voluit Autonomous Sensory Meridian Response, zijn geluidsfragmenten of video's die fysieke tintelingen of mentale ontspanning opwekken. Denk aan mensen die fluisteren, een beekje dat kabbelt, kledij die wordt opgevouwen. De video's veroorzaken een lichamelijke reactie die je niet kan controleren en zijn daardoor intens ontspannend.

Populaire ASMR-video's worden op YouTube massaal bekeken, het wetenschappelijk onderzoek errond staat nog in de kinderschoenen. De universiteit van Swansea deed in 2015 een eerste studie naar de effecten van ASMR-video's. 98% van de deelnemers, allemaal zelfverklaarde tinglers, gebruikt ze om te ontspannen en 82% zegt dat het hen helpt om in te slapen. Amper 5% zegt dat het gevoel seksueel was, terwijl 84% stelt dat het daar niets mee te maken heeft.

Stille omgeving

De belangrijkste triggers die een tintelend gevoel oproepen, blijken fluisteren, persoonlijke aandacht, trage bewegingen en knisperende geluiden, zoals tokkelende vingernagels op een harde ondergrond, ritselend plastic, papier dat omgeslagen of gescheurd wordt of textiel waar de kreuken uitgewreven worden.

Het effect werkt het best in een stille, rustige omgeving en wordt voor veel deelnemers versterkt als ze een hoofdtelefoon gebruikten. 80% van de deelnemers stelt dat hun humeur beter werd van ASMR, en veel tinglers verklaren ook dat het stress en angst doet afnemen. Van de deelnemers die chronische pijnpatiënten waren, meldden 38 dat het hun pijn verzacht, terwijl 40 van hen vertelden dat het geen effect heeft.

Wil je meer weten over ASMR? In dit artikel maakten we een overzicht van populaire ASMR-video's. In dit stuk wordt het fenomeen breder gekaderd.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

ASMR, voluit Autonomous Sensory Meridian Response, zijn geluidsfragmenten of video's die fysieke tintelingen of mentale ontspanning opwekken. Denk aan mensen die fluisteren, een beekje dat kabbelt, kledij die wordt opgevouwen. De video's veroorzaken een lichamelijke reactie die je niet kan controleren en zijn daardoor intens ontspannend. Populaire ASMR-video's worden op YouTube massaal bekeken, het wetenschappelijk onderzoek errond staat nog in de kinderschoenen. De universiteit van Swansea deed in 2015 een eerste studie naar de effecten van ASMR-video's. 98% van de deelnemers, allemaal zelfverklaarde tinglers, gebruikt ze om te ontspannen en 82% zegt dat het hen helpt om in te slapen. Amper 5% zegt dat het gevoel seksueel was, terwijl 84% stelt dat het daar niets mee te maken heeft. De belangrijkste triggers die een tintelend gevoel oproepen, blijken fluisteren, persoonlijke aandacht, trage bewegingen en knisperende geluiden, zoals tokkelende vingernagels op een harde ondergrond, ritselend plastic, papier dat omgeslagen of gescheurd wordt of textiel waar de kreuken uitgewreven worden. Het effect werkt het best in een stille, rustige omgeving en wordt voor veel deelnemers versterkt als ze een hoofdtelefoon gebruikten. 80% van de deelnemers stelt dat hun humeur beter werd van ASMR, en veel tinglers verklaren ook dat het stress en angst doet afnemen. Van de deelnemers die chronische pijnpatiënten waren, meldden 38 dat het hun pijn verzacht, terwijl 40 van hen vertelden dat het geen effect heeft.Wil je meer weten over ASMR? In dit artikel maakten we een overzicht van populaire ASMR-video's. In dit stuk wordt het fenomeen breder gekaderd.