Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: sofrologie

Sofrologie is een relaxatiemethode die vertrekt vanuit zachte beweging. Een sessie pakt steevast eerst fysieke stress aan door middel van enkele stretchoefeningen of bewegingen die iedereen kan, maar gaandeweg wordt de focus verlegd naar het bewustzijn. In plaats van je armen los te gooien, moet je dan plots voelen wat de beweging doet met je lichaam.

Door bewust te bewegen leer je hoe je je lichaam kan ontspannen, adem je correct en komen er endorfines vrij die je een goed gevoel bezorgen. Na het lichaam is het de beurt aan de geest. Een sofroloog zal je na dat fysieke deel op weg zetten om rustgevende beelden of positieve gedachten op te roepen. Voorbeelden daarvan zijn leuke herinneringen uit je eigen leven, een mooie zonsondergang of het gevoel van op het gras te liggen en naar de wolken te kijken. Door dit soort beelden op te roepen en te herbeleven, kan je je ook effectief positiever gaan voelen.

Deze Vlaamse Youtubester deelde al verschillende sessies online:

Sofrolofie oefenen kan overal: van aan je bureau tot in het park. De fysieke oefeningen hoeven immers niet gelijk te staan aan sport. Hoe vaker je dit doet, hoe sneller je in dat positief gevoel leert komen. De concentratieboost krijg je er gratis bij.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

