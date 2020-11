Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: die ene activiteit vinden waardoor de tijd voorbij vliegt.

Is het al even geleden dat je je echt gelukkig hebt gevoeld? Probeer dan een activiteit te zoeken waarin je helemaal kan opgaan en waarmee je altijd het gevoel hebt dat de tijd voorbijvliegt. Dat soort activiteiten wekken immers het psychologische fenomeen 'flow' op, een gevoel dat heel dicht bij geluk komt.

Wat die activiteit dan juist moet zijn, is voor iedereen anders. De ene raakt in een flow door te schilderen, de andere door te koken, nog iemand anders door Chinees te leren. Een ding is zeker: je moet er actief mee bezig kunnen zijn, het gevoel hebben grenzen te kunnen verleggen of er nog beter in te kunnen worden. Het moet iets zijn dat je puur voor je plezier doet, maar waarvoor je je wel moet concentreren. Passief bingewatchen zal dus nooit een flow oproepen. Waar vind jij je flow in?

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

