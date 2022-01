Hoe houd je ook tijdens de vijfde coronagolf het hoofd boven water en de rug recht? Knack Weekend sprokkelde tips bij coaches, psychologen en mensen die mentaal welzijn hoog in het vaandel dragen. Vandaag: psycholoog en auteur Leslie Hodge. 'Naar buiten gaan is een activiteit die je nooit moet uitstellen.'

Hoe en waar ontspan jij?

'Ik ben een echte koukleum, maar ook in de winter ga ik dagelijks goed ingeduffeld naar buiten. Als psycholoog weet ik hoe belangrijk de natuur en daglicht zijn om stressgevoelens te reduceren. Buitenlucht heeft een positief effect op je stemming en humeur, bevordert het gelukshormoon serotonine en helpt om je te ontspannen of minder angstig te voelen. Zeker tijdens de donkere maanden probeer ik vaak buiten te komen of dingen in mijn dag in te plannen die ik buiten kan doen. Ik vind het heerlijk om de wind en de koude op mijn gezicht te voelen, diep in te ademen en te focussen op de omgeving, de vogels, bomen en eekhoorns. Als ik tussen twee meetings door merk dat bovendien de zon schijnt, trek ik snel mijn jas aan en ga ik naar buiten om vitamine D op te doen. Zelfs als het maar een kwartier is. Je moet het nooit uitstellen om naar buiten te gaan als de zon schijnt.'

Hoe ga jij om met de voortdurende stroom aan slecht nieuws en de sombere vooruitzichten?

'Ik probeer mijn gemoed niet te laten bepalen door nieuwe coronamaatregelen of wat het Overlegcomité straks misschien beslist. Ik focus op wat wel nog kan, hier en nu, en ga daarmee aan de slag. Je op voorhand al ergeren aan nieuwe beperkingen die mogelijks volgen, levert je niets op. Al besef ik spreek vanuit een luxepositie: ik heb momenteel geen trouwfeest of ander groot event met veel genodigden te plannen.'

Welke plek in België vind jij super rustgevend?

'Het sport- en natuurdomein De Hazenwinkel in Willebroek is een plek waar ik als kind met mijn grootouders vaak kwam, en vandaag nog altijd graag ga wandelen. Het is een mooi, groot domein waar je kan verdwijnen in de bossen en sprookjesachtige taferelen ziet rond de grote plas water. Alle elementen zijn er aanwezig om je te ontspannen: je ziet geen huizen, hoort geen auto's en in de bossen is het erg rustgevend.

Waar ben jij dankbaar voor?

'Enerzijds voor mijn rustige en positieve mindset, al heb ik daar wel op moeten oefenen. Psycholoog zijn heeft mij geholpen om te leren relativeren. Zonder die opleiding en job zou ik van nature meer piekeren. Anderzijds ben ik dankbaar voor het feit dat ik goed omringd ben door mensen die ik graag zie, fijne vrienden en familie bij wie ik terechtkan als er tegenslagen zijn.

Leslie Hodge is auteur van het boek 'Eenzaam tussen mensen' en oprichter van de psychologiepraktijk strongmind.be

