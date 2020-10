Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: vogelspotten als zelfzorg. En neen, dat is niet kierewiet.

Vogelspotten kan een goede manier zijn om tot rust te komen in hoofd en lichaam. De tijd dat vogelspotten alleen een bezigheid was voor oude mannen met kaki jassen, ligt definitief achter ons. Instagrampagina's en podcasts vertellen met gevleugelde woorden over de wondere wereld van ' birding', de telwebsite waarnemingen.be ziet elk jaar het aantal observaties stijgen, en steeds meer (jonge) vogelspotters trekken, gewapend met een verrekijker, de natuur in. Het fenomeen kreeg zelfs de term ' hipster birding' toebedeeld. Terecht, want het is heel toegankelijk: een verrekijker en een veldgids volstaan. Bovendien kan het eender waar en heb je er niemand anders voor nodig. Vogelspotten is een manier om te vertragen, jezelf tijd en ruimte te gunnen.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

