Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: breng een bordje troost naar vrienden of familieleden die het kunnen gebruiken.

'Als je kookt voor anderen, communiceer je ook hoeveel je om hen geeft. De uren in de keuken zijn een vat vol liefde', schrijft auteur Charlotte De Backer in haar pas verschenen boek 'Niet op de bizon schieten'. Samen aan tafel schuiven zit er voorlopig niet in, maar niets weerhoudt je ervan om onverwacht een heerlijke maaltijd af te (laten) leveren aan de deur van een eenzame buurvrouw, een single vriendin of iemand uit je vriendenkring die net een dierbare verloren heeft. Met een zelfgemaakt stoofpotje of een zorgvuldig uitgekozen Deliveroo-bestelling laat je hen voelen dat je er ook vanop afstand voor hen bent. Maak voor jezelf een extra portie en eet die op hetzelfde moment op. Zo ben je toch nog een beetje samen.

Een overzicht van lekkere takeaway-adressen vind je hier.

Inspiratie om zelf aan de slag te gaan vind je hier.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

