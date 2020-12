Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: buig je negatieve gedachten om naar iets positief.

Positief denken kan je leren. Situaties op zich zijn niet stresserend, wel hoe we die situatie interpreteren. En ook stress op zich is niet slecht, maar we kunnen er wel op slechte manieren mee omgvaan. Dat is de kernboodschap van professor Theo Compernotte in zijn boek Stress vriend en vijand 4.0.

'Als een glas halfleeg is, is het tegelijk ook halfvol. Als je jezelf erop betrapt dat je vaak denkt dat het glas halfleeg is, moet je jezelf corrigeren. Het is een gewoonte. Je kunt ervoor kiezen die te doorbreken', vertelt hij in een interview met Trends. 'Het is een rationele keuze voor de kijk die het beste is voor jezelf.'

Sinds de jaren vijftig gaat een belangrijke tak van de psychologie ervan uit dat depressieve gedachten depressies in stand houden. Volgens Compernolle kan je mensen uit hun depressie helpen door ze stap voor stap anders naar de wereld te leren kijken. Betrap je jezelf regelmatig op negatieve gedachten? Maak er dan een gewoonte van om die gedachte om te buigen naar iets positiefs. Als je daar consequent in bent, ga je op den duur optimistischer in het leven staan.

Dat geldt natuurlijk niet voor mensen met psychische problemen. Zij hebben effectief coaching of therapie nodig. 'Als je slecht slaapt en als je voelt dat de sombere gedachten een grote impact hebben op je dagelijkse functioneren, is het tijd om professionele hulp in te roepen. Klinisch psychologen blijven gewoon doorwerken en zijn bereikbaar', klinkt het in hetzelfde artikel.

Wil je nog meer tips over wat jij, je baas of je collega's kunnen doen om een coronadip te vermijden? In dit artikel lijst Trends 12 tips op.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

