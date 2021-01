Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: een stappenplan om het irritant gedrag van je huisgenoten aan banden te leggen.

Onder een dak leven met een partner, kinderen of huisgenoten loopt niet altijd van een leien dakje. Zeker na de zoveelste maand in lockdown zonder noemenswaardige afleiding kunnen de ergernissen zich in steltempo opstapelen. Sokken die op de vloer in plaats van in de wasmand belanden, vuile glazen op het salontafeltje of de luidruchtige manier waarop je tafelgenoot z'n rauwe wortels kauwt: het zijn vervelende gewoontes die na verloop van tijd kortsluiting in je hoofd kunnen veroorzaken, of, zoals de Amerikaanse auteur Amy Sutherland het omschrijft, 'ervoor zorgen dat een relatie z'n glans verliest'.

Gelukkig is het wel degelijk mogelijk om je partner of je huisgenoten bepaalde dingen af of aan te leren, zo ontdekte Sutherland. Daarvoor gebruik je eigenlijk dezelfde technieken als dierentrainers die hun beesten een nieuw kunstje leren. Een overzicht van de basisprincipes:

Ken je dier: weet hoe je huisgenoten in elkaar zitten, en speel daarop in.

Stop met zeuren, dat werkt namelijk nooit. Bestraf geen gedrag wat je niet wil zin, maar beloon het gedrag dat je wel wil zien.

Werk in kleine stapjes. verwacht niet dat de afwas vijf minuten na het eten gebeurd is, maar mik bijvoorbeeld op een realistisch tijdsbestek van 24 uur.

Vervang slechte gewoontes door andere gewoontes. Wil jij dat je partner minder alcohol drinkt? Serveer dan exotische thee, of een fancy mocktail als plaatsvervanger.

Negeer ongewenst gedrag. Besteed er gewoon geen aandacht aan, dan is de kans het grootst dat het zal verdwijnen.

In dit artikel omschrijft journalist Nathalie Le Blanc uitgebreider hoe je je huisgenoten kan temmen en geeft ze meer voorbeelden.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

