Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: contact houden met je vrienden en familie op een originele manier.

Stel een vragenlijst op en stuur die per post of mail naar je vrienden en familie. Wanneer ze ermee klaar zijn, kunnen ze de antwoorden terugsturen. Laat je voor de vragen inspireren door de poëziealbums van vroeger of kies voor de vragen van Proust. Enkele voorbeeldvragen: Wat is je lievelingsdier? Wat waardeer je het meest aan je vrienden? Wat is je favoriete film? Met welke figuur uit de geschiedenis zou je willen dineren? Wat vind je de mooiste plant of bloem? Wat is je lievelingsgerecht? In welk land zou je willen wonen? Wat is je levensmotto?

Wie weet krijg je wel verrassende antwoorden binnen en heb je een nieuw onderwerp om over te babbelen tijdens een e-peritief of een boswandeling. Op deze manier voelen we ons toch verbonden met onze geliefden, ook al kunnen we hen niet knuffelen of zien.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

