Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: breng structuur in je dag en maak planningen.

Probeer niet te veel af te wijken van je normale dagplanning. Fris je 's ochtends op en ruil je pyjama in voor kleding. Uiteraard mag dat een joggingbroek zijn, maar kies kleren die je niet associeert met slapen. Neem 's middags de tijd om te lunchen, ga eventueel wandelen buiten en schrijf op wat je die dag wil verwezenlijken. Je kunt ook meteen een weekplanning maken.

Door structuur aan te brengen, is het gemakkelijker om je te concentreren op je taken. Zorg voor genoeg afwisseling tussen opdrachten die veel aandacht vragen en kleinere taken die minder energie vragen. Wanneer je je werklaptop hebt dichtgeklapt, sla je hem niet meer terug open om snel nog wat mails te sturen om 21u 's avonds.

Onthoud: leg de lat niet te hoog. Wees mild voor jezelf. Het is de bedoeling dat je opluchting voelt bij het afvinken van je to-do's en het gevoel krijgt dat je de dag onder controle hebt. Een onmogelijke planning maken is dus eerder nefast.

Reserveer ook tijd voor ontspanning in je agenda. Veel thuis zijn wil niet automatisch zeggen dat je jezelf de tijd geeft om te rusten. Zet dit dus bewust in je agenda, zodat je niet blijft werken of continu met het huishouden bezig bent.

Deze tip en talloze andere vind je op checkjezelf.be, de website van de Vlaamse Overheid waar je terecht kunt wanneer het minder gaat.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

