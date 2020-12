Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: schrijf een lading kerstkaarten naar vrienden, familie en collega's.

In lockdowntijden spreken we vrienden en familie vooral via een smartphonescherm. Mensen worden herleid tot pixels, emoties tot gele gezichtjes. Daarom is het dit jaar - nog meer dan anders - een goed idee om vrienden, familie en bij uitbreiding iedereen die je ook maar een beetje dierbaar is een hyperpersoonlijke kerstkaart te schrijven.

Vergeet standaardzinnen of clichégedichten, maar vertel wat de ontvanger dit jaar voor jou betekend heeft, waarom hem of haar waardeert en wat je elkaar toewenst. Zo verras je je omgeving en dwing je jezelf om stil te staan bij de goede dingen in het verleden én de toekomst. Win-win.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

