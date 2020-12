Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: maskers af - figuurlijk dan - en zijn wie je bent.

Wanneer je jezelf kan zijn bij je vrienden, familie en collega's, kan dat voor een gelukzalig gevoel zorgen. En ook gewoon thuis, op je eentje, geen masker te hoeven dragen en geen rolletjes spelen: gewoon zijn wie je bent. Heerlijk is dat.

Wanneer je een ander gezicht opzet en een toneeltje opvoert, plaats je wie je echt bent in de schaduw. Je onderdrukt je ware aard. Jezelf kunnen zijn is daarom cruciaal voor je geluk. Het betekent immers dat je een plek vindt in deze wereld en dat je zelf keuzes en beslissingen kunt maken die aansluiten bij wie jij bent. En hé, onthoud ook: wie jij bent is goed genoeg! Je hebt je eigen dromen, waarden, talenten en wensen.

Stap één

Om jezelf te kunnen zijn, moet je jezelf natuurlijk kennen of opnieuw léren kennen. Er zijn enkele belangrijke, reflecterende vragen die je jezelf moet stellen: Hoe zie ik mezelf? Hoe kijk ik naar de wereld? Wat is mijn plaats in deze wereld? Wat zijn mijn talenten?

Nadenken over deze vragen, brengt je stapje voor stapje dichter bij jezelf. Dat zorgt dan weer voor meer begrip voor jezelf, belangrijke inzichten en zelfaanvaarding. Denk er rustig over na, het zijn geen gemakkelijke vragen waar je meteen een antwoord op hebt gevonden.

Stap twee

Tijd voor actie. Dingen doen die passen bij wie je bent en die je belangrijk vindt. En vice versa: de dingen die we belangrijk vinden ook effectief doen. Kennis en woorden omzetten in daden dus. Daarvoor denk je op je eigen ritme na over de volgende vragen: wat geef je leven zin en betekenis? Waar sta je voor? Waar wil je jezelf achter scharen? Waarover ben je enthousiast? Wat motiveert je in het leven?

Extra tips en oefeningen nodig? Surf dan naar de Geluksdriehoek via gezondleven.be.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

