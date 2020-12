Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: geniet van een jeugdherinnering en herlees je favoriete jeugdboek.

Las jij als kind ook onder de dekens in bed, met een zaklamp als trouwe vriend? Of vergezelde jouw favoriete boek je op vakantie of onderweg naar school? Kies vandaag niet voor het zoveelste zelfhulpboek dat beweert dé oplossing te hebben of die dikke roman waar je maar niet doorheen geraakt. Ga op reis in de wereld van jouw herinneringen. Haal je favoriete jeugd- of kinderboek onder het stof vandaan en laat je opnieuw meevoeren in de magische wereld van Harry Potter of herbeleef de avonturen van Rudolf in Kruistocht in Spijkerbroek.

Is jouw favoriete jeugdboek verloren gegaan? Dit is het uitgelezen moment om de lokale boekhandel te steunen en opnieuw een exemplaar aan te schaffen. Met jouw favoriete boek op kindermaat, heb je meteen weer een leuk verhaal om met je kinderen, neefjes of nichtjes of het nageslacht van je vrienden te delen.

Pharos Reizen deed er nog een schepje bovenop en stippelde unieke rondreizen uit, gebaseerd op de helden uit bekende kinderboeken.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

