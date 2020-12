Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: leren genieten van de winter.

Wandelen, ochtendlicht en buitenlucht zijn goed voor ons. Maar wat als het winterweer je binnenhoudt? Het is buiten immers koud, nat en grijs. Vreselijk weer. Of niet? Probeer je mindset te veranderen en trek naar buiten in weer en wind.

De Amerikaanse psychologe Kari Leibowitz legt in de International Journal of Wellbeing uit dat je de opportuniteiten van het winterseizoen kan leren appreciëren. Het is mogelijk om je mindset te veranderen. Focus niet op de negatieve aspecten, maar ga op zoek naar wat je leuk vindt aan de winter, zoals een potentiële sneeuwbui, het gevoel van een warme wollen sjaal, de zachte contouren van de bomen op een donkere dag of de regendruppels op je huid tijdens een wandeltocht. Verander ook je taalgebruik. De snijdende koude of striemende regen hoeven heus niet altijd als 'slecht' benoemd te worden.

Een dergelijke houding beïnvloedt niet alleen je humeur, maar ook hoe je je aanpast aan veranderende omstandigheden. Iedereen kan een buitenmens worden, echt waar. Lees er in dit artikel op knack.be alles over.

En na die fikse winterwandeling kan je je uiteraard neervlijen in de zetel met een boek of de televisie aanzetten en je laten meevoeren door een goede film. Met een dekentje, thee en koekjes. De ontspanning na de inspanning is extra groot.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

