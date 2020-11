Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: een lesje luieren zonder schuldgevoel.

Tijdens de eerste lockdown leek het alsof de halve wereldbevolking de verborgen DIY'er in zichzelf naar boven haalde. Foto's van zelfgebakken broden, ad hoc opgezette naaiateliers in de living en innovatieve lockdownportretten overspoelen sindsdien de sociale media. Inspirerend, maar ook frustrerend. Zeker op de momenten dat gewoon uit bed stappen al aanvoelt als een Olympische prestatie. Voel je je soms schuldig omdat je tijd neemt om uit te rusten in plaats van marathons te lopen, het huis te kuisen of andermans boodschappen te doen? In het boek 'Leef als een luiaard' vertelt bestsellerauteur Jessica McCartney waarom dat absoluut niet nodig is.

'Ook al is het bewezen dat sporten de creativiteit stimuleert, wie louter met dat doel de deur uit stapt, mist het hele punt', aldus McCartney vorig jaar in een interview met Weekend.be. 'Wees mild voor jezelf en kijk waar je energie uit haalt. Ik pleit voor een trager, doelbewuster en meer gefocust leven. Een leven met minder prikkels en meer rust, waarin bijna niets moet en alles mag.' Krijg jij bakken energie als je mondmaskers naait voor de hele straat? Prima. Laad jij je batterijen op met een avondje Netflix? Minstens even goed.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

