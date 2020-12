Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: daag je lichaam uit en geniet volop van het buitenleven. Of wat dacht je van een verfrissende koude douche?

Voor de Noren is 'friluftsliv', zoals de Noorse toneelschrijver en dichter Henrik Ibsen het beschreef, een collectieve manier van leven. Ouders laten hun baby dutten in de buitenlucht, kinderen krijgen er buiten les en van pendelen met ski's of een slee kijkt niemand vreemd op.

Is dat friluftsliv voor iedereen weggelegd? Ja hoor, ook heuse koukleumen kunnen het aan. Een beetje kou 'lijden' is zelfs goed voor onze gezondheid. Het geeft je meer energie en een beter humeur. Koudere temperaturen zijn goed voor je stofwisseling, bloedcirculatie en vetverbranding. Wetenschappers zien ook een verhoogde concentratie bij koudere temperaturen. Een verfriste geest in een verfrist lichaam dus. Koelere temperaturen zorgen ook voor verbeterde slaap. En laat een goede nachtrust ook erg belangrijk zijn voor ons mentale welzijn.

Onderschat trouwens niet wat je lichaam allemaal aankan. Dankzij de uitvinding van de centrale verwarming wordt ons tere lijf tegenwoordig veel te weinig uitgedaagd in vergelijking met de tijd van onze voorouders. Dat is ook een van de redenen waarom de gemiddelde lichaamstemperatuur van de mens met 0,03 °C is gedaald in vergelijking met de vorige eeuw. Om de thermostaat van je lichaam opnieuw aan te wakkeren, kan je de thermostaat binnenshuis al enkele graden koeler zetten op 18/19°C of geregeld een koude douche nemen of eindigen met een koude straal.

Buiten afspreken met vrienden en familie of een winterwandeling maken bij winterse temperaturen is dus goed voor je fysieke én mentale gezondheid. Zorg natuurlijk wel dat je niet onderkoeld geraakt. Wil je lang buiten blijven? Denk dan aan gepaste kleding en beweeg voldoende.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

