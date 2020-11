Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: seks als ultieme ontspanning.

Seks is net als eten en drinken een primaire behoefte. De lockdown is het ideale moment om die behoefte en/of die van je partner beter te leren kennen wegens veel tijd en weinig andere afleiding. 'Zoek uit waar jij een aangenaam gevoel van krijgt', schrijft Ann Cuyvers in het boek Samen Zin.

'Welke geuren prikkelen j, welke stofjes voelen fijn aan tegen je huid, welk moment van de dag vind jij het gezelligst, en welk het opwindendst, welke kleuren geven je een goed gevoel, op welke temperatuur vertoef je graag in een kamer, welke belichting geeft je zelfvertrouwen en in welke outfit voel je je het beste in je vel. Vergeet vooral je tastzin niet. Elke vierkante centimeter huid bevat elf meter zenuwen, tweehonderd zenuwuiteinden tien haren en anderhalf miljoen cellen, beeld je dus in hoe gevoelig je tastzin is. Zoek uit welke plekken op jouw lichaam het gevoeligst zijn, en hoe je het liefst wil aangeraakt worden', aldus Cuyvers.

Meer tips voor een beter seksleven lees je hier.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

