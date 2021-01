Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: handenarbeid in de kou.

Werken met je handen heeft voor heel wat mensen een therapeutisch effect. Als je dat in de buitenlucht en in het groen doet, vergroot je dat effect alleen maar. Wie zich dus niet zo goed in zijn vel voelt, zou misschien wel eens even alles kunnen vergeten door de kou te trotseren en in de tuin* aan de slag te gaan.

Hoewel je heel wat delen van die tuin* best in winterrust laat gaan na de eerste vorst, zijn er wel zaken die je op dit moment nog kan doen. We maken een lijstje:

Er kan nog steeds van alles worden gesnoeid. Bomen, struiken en klimmers zoals klimop of blauwe regen kunnen nu nog worden ingekort. Kies wel voor een vorstvrije periode.

Wil je wat meer volume in je tuin? Dan kan je in januari (ook tijdens vorstvrije perioden) nog bomen, struiken en hagen planten.

Denk zeker ook aan de dierlijke bewoners van je tuin in dit seizoen. Voorzie de vogels van voedsel en vers drinkwater op een beschutte plaats. Laat dood materiaal zoals bladeren en takken met rust; die vormen een goede overwinterplek voor egels en allerlei nuttige insecten.

Dol op je geranium, maar mag het gerust wat meer zijn? Neem er dan nu stekjes van ca. 5 cm van en zet ze in aparte potjes met stekgrond. Zorg dat ze niet uitdrogen. Later op het jaar kan je ze dan op de gewenste plaats planten.

Als je je tuin graag eens anders zou willen, is dit hét moment om daar grondig over na te denken. Maak een plan en denk ook alvast na over je moestuin, zodat je over enkele maanden snel kan schakelen.

Je kan nu al de eerste zaadjes zaaien, wanneer je dat op een beschutte plek (zoals in bakken in de veranda of in een kas) doet. Denk dan aan vroege groenten zoals veldsla, radijsjes en spinazie. Ook leuk om te doen met kinderen: tuinkers zaaien in een bakje op de vensterbank.

Denk ook eens aan alles in je tuin wat geen wortels heeft, maar wel het leven moet ondersteunen. Het voorjaar is de perfecte tijd om nieuwe tuinconstructies te maken, zoals klimbegeleiding, voedertafels of een nieuw terras. Ook reparaties aan schuttingen kunnen nu perfect, want doordat er minder planten staan, kan je er nu gemakkelijker bij.

Als de handenarbeid in de kou je al niet de opkikker geeft waar je naar zocht, dan krijg je die ongetwijfeld wanneer je na het werk binnen terug opwarmt met een warme kop thee of soep in je handen en een rode blos op je wangen.

*Of terras, balkon, gevel, dak, stukje braakliggende grond in de wijk, buurttuin... De mogelijkheden om meer groen te creëren zijn breder dan je denkt.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

