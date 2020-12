Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: krik je moraal op door herinneringen op te halen.

Herinneringen ophalen met vrienden uit de lagere school, oude fotoboeken bekijken of digital terugscrollen in je jaaroverzicht op Facebook: het is beslist meer dan gewoon uitstelgedrag. Mentaal tijdreizen is volgens de Amerikaanse psycholoog Adam Grant een uitstekende manier om met de moeilijkheden van isolatie om te gaan.

'Terugdenken aan je verleden of je de toekomst inbeelden is een typisch menselijke vaardigheid. Met wat oefening helpt het je om betekenis te vinden in isolement, om momenten van geluk te vinden als je je triest voelt en doet het de tijd sneller of net trager passeren', aldus Grant.

Emotioneel doel

Voor een stuk in de New York Times interviewde de Amerikaanse psychoog astronaut Scott Kelly. Die vertelde hem dat hij al van in het begin van zijn missie een idee had van hoe hij zich wilde voelen als het afgelopen was. Hij wilde even enthousiast en energie eindige nals hij begon. Zo'n emotioneel doel, zoals Grant het omschrijft, zorgt ervoor dat we onze aandacht verleggen. 'In plaats van bezig te zijn met het banale 'hoe' we dag na dag vullen, geven we aandacht aan 'waarom' we doen wat we doen en dat helpt ons op die manier door angstige of vervelende momenten.'

Ook mooie herinneringen ophalen of terugdenken aan momenten van trots helpt volgens professor-emeritus Ad Vingerhoets wanneer je het moelijk hebt. 'Je herinneren dat je moeilijkheden hebt overwonnen, puike prestaties hebt geleverd en tegenslagen hebt overleefd, kan vandaag veerkracht en dankbaarheid opwekken. Het kan dus een goed idee zijn om bewust op zoek te gaan naar herinneringen die je daarbij kunnen helpen.'

Meer lezen over de kracht van nostalgie? Dat kan via deze link.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

