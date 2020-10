Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: beluister de podcast van psycholoog Albert Sonnevelt.

De Nederlandse psycholoog Albert Sonnevelt maakt een podcast met praktische oefeningen om je stress onder controle te krijgen, telkens aan de hand van concrete vragen. Er zijn afleveringen over controle loslaten, over thuiswerken, over omgaan met paniek en nog veel meer. Bovendien is er ook de minicursus vol praktische oefeningen en interessante gedachten 'Leven zonder stress', die je gratis kan downloaden via psychologievansucces.nl/podcast.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

