Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: muziek bestrijdt stress.

'Muziek is een heel effectieve, gemakkelijke en goedkope manier om jezelf wat afleiding te geven', zegt Silvia Knobloch-Westerwick, professor Communicatie aan de Ohio State University. 'Heel vaak denken we aan bepaalde mensen als we naar muziek luisteren, het roept herinneringen op en helpt om ons verbonden te voelen met anderen. En dat is net een buffer tegen stress', zegt ze. 'Menselijke verbondenheid ervaren, doet het stressniveau dalen.' Het heeft een positieve invloed op het niveau van cortisol in het speeksel en kan de hartslag van een persoon verlagen.

Welke muziek dat dan moet zijn? Dat is heel persoonlijk. Onderzoeken geven aan dat de muziek die je luisterde tussen je 12 tot 22 jaar de meeste emoties oproept. Maar ook andere muziek kan je helpen, wanneer je je gesteund voelt door de melodie of door eventuele tekst. 'Muziek herinnert ons dat we hier niet alleen in staan.'

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

