Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: ga je eenzaamheid te lijf met wat vlakbij is.

In deze tijden lijkt het soms alsof ver wonende vrienden nog verder zijn gaan wonen. Bubbels trekken zichzelf terug in hun eigen cocon en gepromoveerd worden tot knuffelcontact is een eer die niet iedereen te beurt valt. Voel jij jezelf overal uit de boot vallen en loert de eenzaamheid om de hoek? Trek dan je voordeur eens open en begin bij de mensen in je onmiddellijke omgeving: je buren. Zelfs de meest simpele gesprekjes op straat geven al zin aan je dag en trekken je uit je isolement.

Daarnaast zal je ook je wijk meer gaan waarderen. 'Het is aangenamer wonen op plekken waar je je thuis voelt', aldus socioloog Walter Weyns (Universiteit Antwerpen) in een eerder verschenen artikel hier. 'Zinvolle connecties met elementen of mensen uit je omgeving zorgen ervoor dat je de wereld ervaart als betekenisvol, een gevoel dat men in sommige wijken is kwijtgeraakt. Als je weet wat er zich achter de gevels afspeelt, ben je gerustgesteld. Mensen die je niet kent, zullen altijd een unheimlich gevoel oproepen. Je weet niet wat je eraan hebt, en zij niet wat ze aan jou hebben.'

Enkele ideeën om de eerste stap te zetten:

Maak je gevel of voordeur schoon, veeg de stoep of verzorg wat plantenbakken op je vensterbank. Niets van dat alles? Doe dan zelf een kleine wandeling in je wijk. Wens iedereen die langskomt een goede dag en sta open voor een gesprekje.

Speelstraten zijn vaak wel nog toegelaten, mits het naleven van veiligheidsmaatregelen. Neem gerust eens initiatief om dat aan te vragen bij de gemeente. Vervoeg op de dag zelf de ouders die een oogje in het zeil houden (zelfs al heb je zelf geen kinderen).

Er zijn genoeg praktische zaken in je straat die een aanleiding kunnen zijn voor een kennismaking met je buren. Misschien heeft er iemand wel een leuk idee om te doen met een stukje braakliggend terrein? In een wijk vol verouderde huizen en verbouwlustige bewoners kunnen jullie bepaalde renovatiewerken samen laten uitvoeren. En in sommige steden kan je mooie plantenslingers laten spannen tussen jouw huis en dat van je overbuur, als jullie dat samen aanvragen.

Denk aan je buren. Een gigantische pompoen gekocht die je nooit alleen opkrijgt? Snijd er een stuk af en ga eens aanbellen. Wie weet doe je er iemand in je straat een groot plezier mee, en de babbeltjes ondertussen zijn mooi meegenomen. Je kan misschien ook je winkeldiensten aanbieden aan een ouder iemand of persoon in quarantaine.

Durf je de koe rechtstreeks bij de horens vatten? Ga dan, net zoals mensen vroeger deden, echt eens voor je huis op een stoel zitten en stel je open voor een nieuwe ontmoeting.

Of er na die eerste stappen een heuse vriendschap ontstaat of niet: op een betekenisvol praatje op straat kan je soms wel een hele dag teren. Zeker eens proberen dus!

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

