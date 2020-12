Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: zes tips om beter om te gaan met fouten en tegenslagen.

Missen is menselijk. Iedereen maakt fouten, neemt verkeerde beslissingen en kent tegenslagen. Zelfs de mensen waarvan jij denkt dat ze een perfect leven leiden gaan soms de mist in. Dat we fouten maken, kunnen we niet altijd veranderen. Hoe we ermee omgaan en erop reageren kunnen we wél aanpassen. Hieronder vind je zes tips die je zullen helpen om beter om te gaan met je eigen fouten en tegenslagen.

Met vallen en opstaan: zo ga je om met tegenslagen.

Wees niet té streng: toon compassie met jezelf. Dat is zinvoller, want het helpt je om verder naar je doel toe te werken. Boos zijn op jezelf verhoogt de kans dat je opgeeft. Door compassie te tonen met jezelf kan je ook beter nadenken over wat er fout liep.

Kijk in eigen boezem: geef toe dat je fouten maakt en geef je bijdrage aan deze fouten toe. Vaak hebben we de neiging anderen te beschuldigen of onze eigen bijdrage aan een fout zo klein mogelijk voor te stellen.

Maak een plan: zo kan je dezelfde fout in de toekomst vermijden. Geef veel details over de exacte situatie en wat je exact zal doen. Geef verschillende opties, zodat je je plan kan aanpassen aan verschillende situaties. Zo focus je op de toekomst in plaats van te blijven steken in je frustratie, boosheid of faalangst die door de fout boven komen.

Probeer frustratie uit de weg te gaan: adem een paar keer diep in en uit wanneer je merkt dat je gefrustreerd (aan het worden) bent. Dat kalmeert je lichaam en brengt je terug naar het moment. Frustratie heeft meestal te maken met het gevoel niet snel genoeg je doelen te bereiken of doordat je terugdenkt aan alle andere keren dat je een fout maakte of deze situatie voorviel. Stop met denken aan de toekomst of het verleden, en denk gewoon even aan hier en nu door op je ademhaling te focussen.

Leer helder te communiceren: niemand is helderziend. Mensen kunnen jouw gedachten niet lezen, en jij die van hen ook niet. Communiceer hoe je je voelt, ook als het om onaangename dingen gaat. Gebruik geen subtiele hints en wees zeker niet passief-agressief. Communiceer op een eenvoudige, duidelijke en kalme manier. Als anderen niet weten hoe jij je voelt of hoe je over dingen denkt, kunnen ze hun gedrag ook niet aanpassen. Als je veel negatieve gevoelens opkropt, is het risico groter dat je op een bepaald moment ontploft en dingen zegt en doet waar je later spijt van krijgt.

Toon dankbaarheid: waardeer wat je wél hebt, wat goed zit in je leven. Maak een lijst van alle dingen waar je dankbaar voor bent, waar je positieve gevoelens bij krijgt, die meezitten in jouw leven.

Op Gezondleven.be vind je nog tal van andere tips om te leren omgaan met tegenslagen en fouten

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

