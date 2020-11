Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: leer iets bij over je brein met de podcast van Studio Brein.

Het Gentse podcast duo Eva Moeraert en Maaike Verstraete onderzoeken met Studio Brein Podcast de wondere werking van onze hersenen. In de meest recente aflevering hebben ze het over eenzaamheid. Een gevoel waarmee we in deze coronatijden vaker geconfronteerd worden.

Het duo praat onder andere met professor Marie-Anne Vanderhasselt van Universiteit Gent over de menselijke behoefte aan verbondenheid en het effect van sociale isolatie op het brein. Ontdek in een half uur wat eenzaamheid met ons doet en misschien nog belangrijker: ontdek hoe je met dit gevoel van eenzaamheid kan omgaan.

Breinwijzer vzw bracht met de Studio Brein Podcast al twee seizoenen uit waarin het brein centraal staat. Tijdens het eerste seizoen van de podcastreeks maak je kennis met zes mensen met een bijzonder brein. In het tweede seizoen gaat het duo op zoek naar de bijzondere facetten van het menselijk brein.

Wie graag leest in plaats van luistert over eenzaamheid: in dit artikel vertellen zes mensen hoe zij eenzaamheid ervaren.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

