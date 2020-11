Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: verbeter al lachend je gemoed.

Volgens een studie van de universiteit van Maryland heeft lachen een positieve invloed op je bloedvaten en geeft het een boost aan je immuunsysteem. Een gezonde portie humor is dus de ideale oppepper tijdens de donkere herfstdagen. In dit artikel ontdek je wat lachten met je lijf doet.

Nood aan nog meer ontspanning? In dit foto-overzicht bundelen we de grappigste dierenfoto's van het jaar. Of ga op zoek naar een video van jouw favoriete comedian en deel kantoorgrappen met je collega's in de zoveelste online vergadering. Tijdens de eerste lockdown maakten wij een lijstje van de beste coronagrappen. Aan jou om te oordelen welke de tand des tijds doorstaan hebben.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

