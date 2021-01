Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen.Vandaag: weten dat je geen geluk moet hebben om gelukkig te zijn.

Niet elke dag kan een topdag zijn. In tegendeel, soms zit het stevig tegen. Bepaalde gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat de grond onder je voeten weggevaagd wordt, vooral als die samen met een pandemie en alle bijhorende gevolgen op je bord terechtkomen. Daar mag je gerust verdrietig, bang of gefrustreerd over zijn, maar weet dat die gebeurtenissen je leven niet (blijvend) hoeven te definiëren.

Gelukkig zijn is maar voor een deel afhankelijk van geluk hebben. Nog belangrijker voor je geluksgevoel dan wat er gebeurt in je leven, is hoe je omgaat met tegenslag. Perfect geluk bestaat niet, en dat is ook oké, want minder positieve gevoelens kunnen en mogen er ook zijn. Enkele tips uit de geluksdriehoek om beter om te gaan met tegenslag:

Toon compassie met jezelf, in plaats van boos te zijn.

Adem een paar keer diep in en uit wanneer je merkt dat de emoties de overhand nemen. Dat kalmeert je lichaam en zet je terug in het hier en nu, in plaats van in je malende hoofd. Stop met denken aan de toekomst of het verleden, maar focus op dat wat je op dit eigenste moment letterlijk staande houdt.

Als je zo'n ademhalingsoefening te zweverig zou vinden, kan je hetzelfde effect ook heel concreet bereiken, door bijvoorbeeld vijf voorwerpen die je ziet in de ruimte waar je bent luidop op te sommen, of op te merken wat je kan horen. Op die manier gebruik je je zintuigen en verleg je je focus naar dit eigenste moment.

Houd een dagboek bij. Opschrijven waar je aan denkt, helpt je om dingen los te laten, in perspectief te plaatsen en inzicht te krijgen in bepaalde patronen.

Spreek over je gevoelens met anderen. Wie weet heeft iemand wel een idee om je te helpen of krijg je zelf inzichten door bepaalde dingen uit te spreken.

Erken dat stress ook voordelen heeft: het kan je gefocust en alerter maken.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

