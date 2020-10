Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: beter slapen.

Kan je 's nachts de slaap niet vatten, maar ben je overdag wel moe? Dan zou het wel eens kunnen dat je aan een van de meest voorkomende slaapstoornissen lijdt. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor slapeloosheid, waardoor het probleem ook niet altijd simpel op te lossen is. Toch zit een deel van het antwoord op de problemen volgens slaapexpert Inge Declercq in minder gefocust zijn op je slaap (en de uren zonder). 'Slapelozen zijn dikwijls heel erg bezig met hun slaapproblemen en overschatten die problemen ook vaak. Dit zorgt voor een vicieuze cirkel waarbij de stress om niet te kunnen slapen het slaapprobleem verder aanwakkert. Ook vereenzelvigen ze zich soms met hun slaapproblemen. Een deel van de oplossing is beseffen dat je zoveel meer bent dan jouw slapeloosheid.'

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

