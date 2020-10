Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: het piekermoment.

Iedereen piekert wel eens en dat is ook niet zo erg. Problematisch wordt het als je piekeren al de rest overstemt en je daardoor niet meer kan genieten van de mooie, kleine momenten in het dagelijkse leven. Kies een vast moment op de dag waarop het past om even na te denken, bijvoorbeeld het kwartier nadat de kinderen zijn gaan slapen. Word je toch op een ander moment van de dag overrompeld door een enge gedachte? Schrijf hem dan desnoods op zodat je hem niet vergeet en dwing je aandacht voorlopig ergens anders heen, tot het tijd is voor je piekermoment.

Meer tips tegen stress lees je in Rust voor je brein van Luc Swinnen (Uitgeverij Lannoo, 19,99 euro).

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

Iedereen piekert wel eens en dat is ook niet zo erg. Problematisch wordt het als je piekeren al de rest overstemt en je daardoor niet meer kan genieten van de mooie, kleine momenten in het dagelijkse leven. Kies een vast moment op de dag waarop het past om even na te denken, bijvoorbeeld het kwartier nadat de kinderen zijn gaan slapen. Word je toch op een ander moment van de dag overrompeld door een enge gedachte? Schrijf hem dan desnoods op zodat je hem niet vergeet en dwing je aandacht voorlopig ergens anders heen, tot het tijd is voor je piekermoment.Meer tips tegen stress lees je in Rust voor je brein van Luc Swinnen (Uitgeverij Lannoo, 19,99 euro).