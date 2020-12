Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: krik je moraal op door anderen te helpen.

Wij mensen zijn sociale wezens die van nature geprogrammeerd zijn om contacten te onderhouden. Elkaar helpen en samenwerken is al eeuwenlang cruciaal voor het voortbestaan van onze soort. Onze lichamen zijn dus zo ontworpen dat er endorfines of gelukshormonen vrijkomen zodra we iemand anders een handje toesteken. Die endorfines zijn bedoeld als beloning, de lichte roes die ze veroorzaken wordt omschreven als de helpers high. Dat proces werkt niet alleen stressverlagend, maar verbetert ook je immuniteit door de antilichamen die vrijkomen. Win-win-win.

Ook voor je moraal is het goed om anderen te helpen. Iemands boodschappen doen, maaltijden uitdelen op oudejaar of gewoon dagelijks eens bellen naar een eenzaam oudje creërt verbinding en geeft dit rare, geïsoleerde bestaan in coronatijden weer wat zin. Het goede nieuws is dat je niet per se grootste gebaren hoeft te maken om er zelf er zelf ook wat voordeel bij te hebben. Een vreemde onverwachts op een koffie trakteren is in principe al genoeg. Het is dus helemaal niet moeilijk om dit kleine geluksgevoel op dagelijks te ervaren.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

