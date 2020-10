Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: strek de benen en geef je over aan de weldadige eigenschappen van de natuur.

Minder prikkels, meer lucht: tijdens een wandeling laten we de rush van de dag even achter ons en kunnen we ademhalen. Gewoon het blokje om doet al deugd, maar als je ergens in de buurt groen kunt opzoeken, helpt dat nog beter ontspannen. Klinkt 'de kracht van de natuur' als zweverig gezwets? Bosbaden is volgens de wetenschap enorm gezond, voor lichaam én geest. Een boswandeling boost ons immuunsysteem, verkleint de kans op hart- en vaatziekten, zorgt voor een verlaagde bloeddruk en een rustige hartslag, verhoogt onze levensverwachting en werkt stressverlagend. Positieve resultaten worden zelfs al gemeten bij mensen die gewoon kijken naar groen. In de natuur wandelen (of zijn) kan helpen tegen burn-outs en onze creativiteit stimuleren. Bovendien dempen bomen lawaai en zuiveren ze de lucht. Klinkt als muziek in de oren, nietwaar? Trek je wandelschoenen aan en geniet van groen.

Ontdek via deze artikels alles over de voordelen van (bewegen in) de natuur:

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

Minder prikkels, meer lucht: tijdens een wandeling laten we de rush van de dag even achter ons en kunnen we ademhalen. Gewoon het blokje om doet al deugd, maar als je ergens in de buurt groen kunt opzoeken, helpt dat nog beter ontspannen. Klinkt 'de kracht van de natuur' als zweverig gezwets? Bosbaden is volgens de wetenschap enorm gezond, voor lichaam én geest. Een boswandeling boost ons immuunsysteem, verkleint de kans op hart- en vaatziekten, zorgt voor een verlaagde bloeddruk en een rustige hartslag, verhoogt onze levensverwachting en werkt stressverlagend. Positieve resultaten worden zelfs al gemeten bij mensen die gewoon kijken naar groen. In de natuur wandelen (of zijn) kan helpen tegen burn-outs en onze creativiteit stimuleren. Bovendien dempen bomen lawaai en zuiveren ze de lucht. Klinkt als muziek in de oren, nietwaar? Trek je wandelschoenen aan en geniet van groen. Ontdek via deze artikels alles over de voordelen van (bewegen in) de natuur: