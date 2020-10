Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: tijd om wat je al weet over meditatie om te zetten in actie.

Het effect van meditatie is even groot als dat van antidepressiva. Dat zeggen niet wij, maar verschillende wetenschappers zoals ook neuroloog Steven Laureys. Het helpt om stress, angst en depressie te bestrijden. Dat wist je natuurlijk al, maar misschien is het vandaag dan wel eens eindelijk tijd om er ook daadwerkelijk werk van te maken. Moeilijk of zweverig hoeft dat niet te zijn, want je kan je goed laten helpen door de technologie. Zo is er de podcast van Dolly Heuveling van Beek, die te beluisteren is via zo goed als elk medium, van Spotify tot YouTube. Sommige afleveringen geven energie, anderen helpen je ontspannen. En dat allemaal in zo'n twintig minuten.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

