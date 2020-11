Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: ga op zoek naar het perfecte appeltaartrecept.

Af en toe mag je jezelf al eens trakteren op iets zoets bij de koffie. Ben je een grote fan van appeltaart, maar mis je bij die ene appeltaart van de bakker of de supermarkt altijd dat tikkeltje meer? Tijd om zelf aan de slag te gaan en op zoek te gaan naar het ultieme recept. Zo kan je vanaf nu altijd genieten van je favoriete gebak vers uit je eigen oven en werk je die vergeten appels in de ondersta lade van je frigo eindelijk op. Bovendien is er niets beter dan een huis gevuld met de lekkere geur van een bakkende taart in de oven.

Van een klassieke appelcake tot een romige kaastaart: in dit artikel vind je een lijst met 15 appeltaartrecepten om tijdens de lockdown uit te testen.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

