Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: bloemen voor meer kleur en een beter humeur.

Een kleurrijke bos bloemen doet wonderen voor je interieur en je humeur. Een boeket - of het nu strakke tulpen dan wel chaotische veldbloemen zijn - zijn volgens auteur Fetell Lee echte pleziermachines omdat ze onze omgeving voorzien van kleur, geur en een uitbundig accent. Geroutineerde thuiswerkers kunnen er nu extra lang van genieten.

Voor wie graag zelf creatief aan de slag gaat met (droog)bloemen is het boek van florist Loes Van Look de ideale lockdownlectuur. Stap voor stap legt ze uit hoe je zelf een dromerige pampaswolk of een indrukwekkend tafelstuk tevoorschijn tovert. In dit stuk lees je hoe je zelf een (kerst)krans voor aan de muur construeert.

Wil je meer vrolijkheid in huis? In dit artikel geeft Fetell Lee nog een lading andere tips.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

