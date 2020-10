Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: er zijn heel wat dingen die je kunt doen om een paniekaanval het hoofd te bieden.

Er zijn heel wat dingen die je kunt doen om een paniekaanval te vermijden of minder intens te maken als je er toch een krijgt. 'Voel je een paniekaanval opkomen, dan raden we aan om iets te doen met je lichaam waardoor je hoofd opnieuw de controle kan krijgen,' legt klinisch psycholoog Bo Van den Bulcke uit. 'Probeer rustig te ademen. Drie tellen inademen, twee tellen vasthouden en vier tellen uitademen. Het is belangrijk om langer uit te ademen om je bewust te worden van de lucht die uit je lichaam gaat. Door het tellen, moet je ook focussen met je hoofd. Zo besef je dat je zelf in staat bent om je lichaam een opdracht te geven. Het is belangrijk dat je lichaam andere input krijgt dan paniekgedachten.' Een metafoor voor deze situatie is die van een ruiter die van het paard wordt gegooid in volle galop. 'Het doel is om terug op het paard te klimmen en de teugels opnieuw in handen te krijgen.'

Schakel je zintuigen in om vat op de situatie te krijgen: som objecten op die je ziet in de ruimte, beschrijf wat je ruikt, let goed op wat je hoort, denk na over wat je voelt. 'Dit zijn allemaal hulpmiddelen om je terug naar het hier en nu te katapulteren,' aldus Bo Van den Bulcke. 'Een simpel glas water drinken kan ook heilzaam zijn. Tijdens een paniekaanval krijg je vaak een droge mond, dus probeer jezelf te hydrateren. Het is bovendien een erg bewuste handeling, waarbij je je lichaam de opdracht geeft om te drinken.'

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

