Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: luisteren is het mooiste geschenk dat je een ander kunt geven. Bovendien is het een ideaal medicijn tegen eenzaamheid.

We doen het elke dag, de hele dag, zou je denken: luisteren. Maar is dat wel zo? De Amerikaanse auteur Kate Murphy twijfelt daaraan in haar boek Je luistert niet. We zijn de kunst van het luisteren aan het verliezen en dat is slecht nieuws, want luisteren is de sleutel tot ons succes als diersoort. Het leidt tot samenwerking, begrip en goede relaties. Vandaag lijkt communicatie vooral te gaan over zelf zeggen wat je te zeggen hebt. En dat terwijl een goede luisteraar veel meer impact heeft dan een goede verteller, stelt Murphy.

'Goed luisteren is het fundament van al onze relaties, het zorgt voor intimiteit, connectie en verbondenheid en voor het vrijkomen van heerlijke hormonen. Dat gevoel van begrip en samenwerking, dat is liefde. Die connectie maakt van luisteren bovendien de beste remedie tegen eenzaamheid.'

Gelukkig is luisteren een vaardigheid, een soort spier die we verliezen als we ze niet oefenen, maar dus ook kunnen trainen indien nodig. De auteur verklapte haar acht belangrijkste luistertips aan ons, zodat we onze luisterspier kunnen versterken. Lees ze hier.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

