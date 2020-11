Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: do's en don'ts om in het achterhoofd te houden wanneer je iemand uit je omgeving ziet worstelen.

'We moeten hier samen door' en 'zorg voor elkaar': dé slogans van 2020 zijn niet uit de lucht gegrepen. Het wegvallen van (offline) menselijk contact, structuur en de zich continu afwisselende onzekerheden maken dat heel wat mensen kampen met donkere gedachten. Vandaag focussen we daarom eens niet op zelfzorg, maar op die andere. Omdat zorgen voor elkaar nu eenmaal iedereen een goed gevoel geeft.

DO

Houd contact

Alleen al het gevoel hebben dat er iemand is die jouw problemen ter harte neemt, is een belangrijk deel van de oplossing. Maar wanneer je zelf diep zit, is het niet altijd gemakkelijk om initiatief te nemen. Daarom: houd contact met de mensen in je omgeving waarvan je vermoedt dat ze het lastig hebben. Dat hoeft niet altijd met fysieke bezoekjes of ellenlange telefoongesprekken. Een berichtje nu en dan, of een grappige meme doen al wonderen om die persoon te laten weten dat je aan hem of haar denkt.

Neem zorgwekkende signalen serieus

Merk je aan het gedrag of uiterlijk van iemand in je omgeving dat er iets schort? Sluit een persoon zich af, heeft iemand last van stemmingsschommelingen of vertelt hij of zij dat het niet goed gaat? Neem dat dan altijd serieus. Zeker wanneer je meerdere alarmsignalen ontvangt of er iets negatief gebeurt in het leven van die persoon, ben je best extra alert.

Praat erover en vertel gerust dat je je zorgen maakt. Dat hoeft niet meteen te resulteren in psychologische analyses, maar polshoogte nemen en een opening creëren voor gesprek is makkelijker dan misschien lijkt. Bijvoorbeeld door een simpele 'Ik heb je al zo lang niet meer gehoord, alles oké?', of 'Je klinkt de laatste tijd wat lusteloos, voel je je ook zo?' toon je dat je opmerkt dat er iets aan de hand is en dat die persoon bij jou terechtkan.

Betrek de omgeving

Jij hoeft niet de enige uitlaatklep te zijn voor iemand in je omgeving die het moeilijk heeft. 'Span samen' met wat vrienden en maak online een gedeelde agenda waarin iedereen aanpassingen kan doen. Zo kan je een beurtrol afspreken waarbij regelmatig iemand bij de persoon met psychische problemen op de stoep gaat staan met vers eten en een luisterend oor.

DON'T

Problemen minimaliseren

'Zo erg is het niet' of 'Jij mag nog van geluk spreken, een andere vriend heeft het pas echt moeilijk': dergelijke uitspraken zijn dan meestal wel goed bedoeld, ze werken niet. Integendeel: je geeft de persoon die net zijn verhaal aan jou verteld heeft het gevoel dat hij eigenlijk niet verdrietig of bang zou mogen zijn, maar het is niet aan jou om daarover te oordelen.

Iedereen voelt een situatie op zijn eigen manier en de impact kan door de persoonlijke bagage erg verschillen. Freud beschreef ooit een vrouw die niet meer kon drinken, omdat ze zo getraumatiseerd was geraakt doordat ze een hond van het water van haar baasje had zien likken. Voor sommigen lijkt dat een banaal voorval, voor anderen erg genoeg om helemaal toe te klappen. Conclusie: als iemand je vertelt dat hij of zij in de put zit, dan kan je ervan op aan dat die persoon het meent. Neem hem of haar ernstig en luister zonder oordelen.

Meteen oplossingen aanreiken

Het is lief dat je wil helpen, maar dat doe je in eerste instantie door te luisteren. Ongevraagde tips als 'pak eens een lekker bad' of 'drop de kinderen vanavond maar eens bij mij' gaan voorbij aan je goede bedoelingen als je niet eerst het hele verhaal kent en weet hoe de persoon in kwestie het best geholpen wil worden. Soms is het echt al voldoende om te ventileren en om te weten dat er iemand is die je zorgen ter harte neemt. Als je na al dat praten en luisteren het gevoel hebt dat er verdere stappen nodig zijn, kan je samen met de persoon in kwestie op zoek gaan naar wat het beste past in zijn of haar situatie.

Deze en meer tips vind je ook op de website 4voor12.be.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

